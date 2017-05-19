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Алла Пугачева вспомнила пионерское детство и показала раритетное фото
В День пионерии звезды решили вспомнить эти яркие моменты своего детства и приняли участие в новом флешмобе, запущенном в Instagram. В рамках этой акции пользователи Сети делятся снимками, сделанные во времена пионерского детства.
Алла Пугачева порадовала поклонников черно-белым снимком, на котором она выглядит примерной отличницей спортсменкой и комсомолкой.
Пионерка!!!Будь готов!Всегда готов! Знала бы я тогда к какой жизни меня готовила судьба и этот девиз пионера
Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)
«Пионерка!!! Будь готов! Всегда готов! Знала бы я тогда, к какой жизни меня готовила судьба и этот девиз пионера...», – подписала она раритетный снимок.
Подписчики певицы не могли не заметить, как сильно на нее похожа дочь Кристина Орбакайте. Блогеры засыпали Примадонну комплиментами и попросили почаще делиться подобными архивными фото.
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