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Максакова рассказала о тестостероне убитого Вороненкова

Максакова рассказала о тестостероне Вороненкова
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Оперная певица Мария Максакова рассказала о своей жизни после убийства в Киеве ее супруга, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Она раскритиковала российских телеведущих и своих родственников, которые не одобряют ее поступки. Максакова предложила журналистам "покаяться" за то, что они ее "обхаяли".
Дива также добавила, что тем, кто критикует ее супруга, не хватает тестостерона, передает "МК", в то время как уровень этого гормона у него был намного выше.
"Я все время хочу сказать – он был таким, докуда вам не допрыгнуть в два прыжка. Можете только разговаривать, потому что пользуетесь его молчанием",- добавила вдова.

Трогает эта боль! 🙏 Боже, сохрани и спаси! Изданию "Медуза" удалось взять интервью с оперной певицей , бывшим депутатом Госдумы от «Единой России» Марией Максаковой - женой убитого в Киеве Дениса Вороненкова. "Я на грани того, что можно выдержать вообще." - описала свое состояние Мария. Вот часть монолог Марии Максаковой, записанный корреспондентом "Медузы": У меня — даже не поворачивается язык сказать «был» — самый лучший на свете муж. Я его благодарила за каждый день, что он со мной проводил. После всей грязи, которая была в моей жизни, в 37 лет мне так широко улыбнулась удача. Я ценила каждый день. Он был король, а я была с ним рядом — королева. Я не слышала в свой адрес ни одного упрека. Он боялся за меня, боролся. Он освоил оперу. Он знал каждую мою арию. Он был самым ласковым человеком, которого я знала в своей жизни. Добрым, глубоким, умным, все понимающим, прощающим. В принципе, если бы я могла там быть вместо него, я бы не задумывалась. Жизнь дальше без него — это хуже. Я, конечно, бронетанк. Я, конечно, крепкая. Но я не знала, что может быть так больно. И я ему благодарна за каждое мгновение, что он провел со мной. Мне, конечно, очень тяжело от того, что у нас маленький ребенок. Я мечтала, чтобы он его воспитывал. Все у него от него,у Вани. Я так хотела, чтобы он его воспитывал, чтобы он был такой же, как он. Как это теперь сделать, со слов, я не знаю. Он его, наверное, даже не будет помнить, когда вырастет. Я не собираюсь выстраивать никаких версий. Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет... Я буду думать о том, что у меня есть мальчик, которому 11 месяцев. И который теперь только мой. И ради своей любви к Денису я лично не собираюсь вообще ничего делать. Я не знаю; может быть, это неправильно. Но они у меня его уже отобрали. И что бы я ни делала, я его не верну. Если честно, я вообще не знаю, что я буду делать [дальше]. У меня не было ничего в жизни важнее него, ничего. Сейчас я даже не понимаю, как и зачем что-то делать дальше — и чего-то хотеть. Я на грани того, что можно выдержать вообще. #мариямаксакова #интервью #прощаниесмужем

Публикация от Лаврентьева Марина Николаевна (@marina.lavrentjeva)

Напомним, нападение на Дениса Вороненкова произошло 23 марта в центре Киева. Киллер успел застрелить экс-депутата, однако и сам получил смертельное ранение от охранника погибшего.
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Единая Россия Госдума
Денис Вороненков Мария Максакова-Игенбергс
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