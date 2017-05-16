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Зарубежные СМИ обсмеяли Викторию Боню
Фото: Instagram
Виктория Боня попала на «первые полосы» заокеанских СМИ. Поводом для этого стал наряд телезвезды, в который она облачилась для красной дорожки на Каннском кинофестивале. Накануне в рамках фестиваля прошла премьера голливудского фильма «Окча» с Тильдой Суинтон и Джейком Джилленхолом в главных ролях.
#cannesfilmfestival is about to start... #tb #cannes2016 #cannesfilmfestival2017 #victoriabonya С завтрашнего дня стартует юбилейный каннский кинофестиваль! Когда-то это была моя мечта, которая сегодня превратилась в реальность. Помню картинку у себя на плакате желания, а ведь она сбылась 😉 #мечтай #мечтысбываются 💋
Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya)
В конце каждого дня одного из главных фестивалей в мире кинематографа модные блогеры и солидные издания составляют свои рейтинги самых провальных и, наоборот, лучших нарядов. Очевидно, что большинство звезд мечтают увидеть себя в списках достойнейших. Но 37-летней Боне, к сожалению, на этот раз не повезло...
at the 'Okja' premiere Style: @samuelsohebi wearing @joao_rolo_couture dress, @swarovski clutch #CannesFilmFestival2017 #cannesfilmfestival #Cannes #festivaldecannes #festival
Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya)
Согласно рейтингу опубликованному в британском DailyMail, Виктория попала в список самых «нелепо одетых», причем, заняла в нем почетное первое место! Нежно-голубой наряд Бони из перьев и кружева вызвал недоумение у критиков. Справедливости ради, стоит отметить, что отечественная телезвезда несколькими днями ранее вышла в свет в более удачном наряде и собрала в свой адрес много комплиментов.
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