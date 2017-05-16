Зарубежные СМИ обсмеяли Викторию Боню

Виктория Боня попала на «первые полосы» заокеанских СМИ. Поводом для этого стал наряд телезвезды, в который она облачилась для красной дорожки на Каннском кинофестивале. Накануне в рамках фестиваля прошла премьера голливудского фильма «Окча» с Тильдой Суинтон и Джейком Джилленхолом в главных ролях.

В конце каждого дня одного из главных фестивалей в мире кинематографа модные блогеры и солидные издания составляют свои рейтинги самых провальных и, наоборот, лучших нарядов. Очевидно, что большинство звезд мечтают увидеть себя в списках достойнейших. Но 37-летней Боне, к сожалению, на этот раз не повезло...

Согласно рейтингу опубликованному в британском DailyMail, Виктория попала в список самых «нелепо одетых», причем, заняла в нем почетное первое место! Нежно-голубой наряд Бони из перьев и кружева вызвал недоумение у критиков. Справедливости ради, стоит отметить, что отечественная телезвезда несколькими днями ранее вышла в свет в более удачном наряде и собрала в свой адрес много комплиментов.