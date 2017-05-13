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«Русская Кардашьян» шокировала поклонников «звездным» целлюлитом
Фото: МедикФорум
В Сеть попали необработанные фотографии модели Анастасии Квитко, известной как «русская Ким Кардашьян».
Девушка пришла на один из пляжей Майами, чтобы позагорать. При этом модель отказалась от привычных ей шпилек, на которых она не раз разгуливала по песку, а выбрала для отдыха обычные шлепки. Однако найти уединения возле океана ей не удалось: ее настигли вездесущие папарацци. Им удалось запечатлеть Квитко без прикрас.
Выяснилось, что фигура модели на самом деле выглядит несколько иначе, чем в Instagram звезды.
Последнее время многие популярные пользователи Инстаграм активно пользуются фотошопом, да так, что в жизни их можно не узнать. Среди них 22-летняя модель Анастасия Квитко, прославившаяся своими формами. Девушку прозвали "русской Ким Кардашьян", однако, фотографии папарацци из Майами заставили усомниться в этом "звании". Фотографии в Инстаграм девушки сильно отличаются от её реального тела. Многие поклонники осудили Анастасию за враньё. А что вы думаете по поводу фотошопа? Пользуетесь? #анастасияквитко #kvitko #фотошоп #пляж #beach
Публикация от @paparazzi.news
Пляжные снимки без фотошопа продемонстрировали все недостатки Квитко: талия оказалась не такой тонкой, а пятая точка не столь гладкой и упругой как на фото в ее Instagram.
Una leona llamada Anastasia Kvitko – https://t.co/DsXO4doobW #ValióChorizoCuando no te veo pic.twitter.com/wCQ4Rb8e4M— LEON LOPEZ (@REGRESA_EL_LEON) 18 мая 2017 г.
Некоторый пользователи Сети отметили, что 22-летняя «русская Ким Кардашьян» со своим целлюлитом выглядит как среднестатистическая женщина, которая не прибегает к услугам пластических хирургов.
«Тихий ужас», «целлюлитная Кардашьян», «гордиться нечем», «надо выпить после увиденного», — отреагировали пользователи Сети на истинную красоту звезды.
Ранее модель из Калининграда всякий раз отрицала, что ее тонкая талия, пышная грудь и упругие ягодицы — заслуга косметологов и врачей. Она уверяет, что фигурой она обязана спорту.
Однако, если сравнить ее фото до того, как она попала в модельный бизнес, и нынешние, невооружённым взглядом видны кардинальные изменения.
Сейчас параметры модели 95×62×105.
Ранее «Ридус» писал о разочаровании поклонников при просмотре неотретушированных снимков американской звезды Ким Кардашьян.
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