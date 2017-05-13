«Русская Кардашьян» шокировала поклонников «звездным» целлюлитом

Девушка пришла на один из пляжей Майами, чтобы позагорать. При этом модель отказалась от привычных ей шпилек, на которых она не раз разгуливала по песку, а выбрала для отдыха обычные шлепки. Однако найти уединения возле океана ей не удалось: ее настигли вездесущие папарацци. Им удалось запечатлеть Квитко без прикрас.

Выяснилось, что фигура модели на самом деле выглядит несколько иначе, чем в Instagram звезды.

Пляжные снимки без фотошопа продемонстрировали все недостатки Квитко: талия оказалась не такой тонкой, а пятая точка не столь гладкой и упругой как на фото в ее Instagram.

Некоторый пользователи Сети отметили, что 22-летняя «русская Ким Кардашьян» со своим целлюлитом выглядит как среднестатистическая женщина, которая не прибегает к услугам пластических хирургов.

«Тихий ужас», «целлюлитная Кардашьян», «гордиться нечем», «надо выпить после увиденного», — отреагировали пользователи Сети на истинную красоту звезды.

Ранее модель из Калининграда всякий раз отрицала, что ее тонкая талия, пышная грудь и упругие ягодицы — заслуга косметологов и врачей. Она уверяет, что фигурой она обязана спорту.

Однако, если сравнить ее фото до того, как она попала в модельный бизнес, и нынешние, невооружённым взглядом видны кардинальные изменения.

Сейчас параметры модели 95×62×105.