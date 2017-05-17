Анисина рассказала о воссоединении с Джигурдой

Фигуристка Марина Анисина рассказала о том, что после официального развода она продолжает отношения с шоуменом Никитой Джигурдой . По ее словам, такому исходу рады дети пары.

"Мы действительно развелись, развод настоящий. Я слышу много всяких гадостей, что всё это не по-настоящему, но наши отношения после этого стали лучше. Человеческие отношения не зависят от бумаг", - приводит НСН слова спортсменки.

Напомним, супруги объявили о разводе осенью 2016 года. Тогда Анисина заявил, что Джигурда опасен, в том числе и для их детей.