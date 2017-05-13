Айза Анохина сделала пластическую операцию

После вторых родов Айза Анохина стремится достичь идеальной, по ее мнению, фигуры. Интернет-звезда крайне критично относится к своей внешности, поэтому подписчики ее микроблога (который, кстати сказать, насчитывает более миллиона человек) вовсе не удивились, когда узнали, что Айза решилась на пластическую операцию.

«Это пока единственное фото, которым могу поделиться! — призналась Айза, опубликовав фотографию по пояс. — Обещаю, позже покажу свои руки в полной красоте и масштабе. Моя генетика — это огромные мощные руки. Занимаюсь спортом, руки растут, сижу на диете, жировые отложения на руках не уходят! Худею везде, уже ног нет, попа пропала, но руки не уходят! Второй ребенок, второй слой жира, который поселился и прописался от плеч до локтя. На Бали в жуткую жару я всегда прикрываю руки. В Москве меня невозможно увидеть с открытыми руками. С 2010 года мечтаю сделать эту липосакцию. Страшно? Нет! Вообще не страшно. Больше переживаю за то, что на меня давят и убеждают, что все и так прекрасно!»

Несмотря на то, что поклонники Анохиной тут же принялись убеждать любимого кумира, что у нее идеальная фигура, Айза сделала операцию. Она обещала показать в скором времени показать фотографии — до и после хирургического вмешательства.