Дима Билан признался, что 33 года мечтал побриться налысо

Дима Билан в шоу «Вечерний Ургант» рассказал о своей жизни за последние несколько месяцев.

Оказывается, пока поклонники переживали о том, что певец стремительно худеет и плохо себя чувствует, сам артист находится в отпуске. Он путешествовал по Исландии. В этом государстве, по признанию артиста, его хорошо знают после победы на конкурсе «Евровидение». По словам Димы, это был его первый отпуск за последние 15 лет, который длился почти три месяца!

Иван Ургант спросил Диму, зачем он подстригся налысо, тем самым шокировав своих поклонников. Билан рассказал, что давно мечтал отважиться на такой шаг. По словам артиста, последний раз он был лысым в три года, когда был «толстым на велосипеде». А сбритые волосы в 35 лет стали для него своеобразным символом обновления.

Чуть позже к Диме и Ивану присоединилась победительница четвертого сезона проекта «Голос. Дети» Елизаветой Качура, которая была в команде Билана.