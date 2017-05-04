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Галкина заподозрили в пластической операции
Телеведущий Максим Галкин провел майские выходные на курорте в Карловых Варах. Как отмечает «Домашний очаг», артист опубликовал в своем Instagram фотографии, на которых он выглядит «невероятно молодо».
В комментариях к одному из снимков 40-летний Галкин объяснил свой внешний вид тем, что «попил воды из источников». «Видать, переборщил – не продают алкоголь. Боюсь, еще день и не пустят в самолет без сопровождения!» - написал он.
Под другой фотографией пользователи предположили, что ведущий «помолодел» благодаря новой прическе. «Бооооже, лет 20, не больше, прям малыш», - отметила одна из подписчиц.
«Пластику себе что ль сделал?» - спросила одна из пользовательниц. Ее поддержали другие подписчики, обвинив Галкина в чрезмерном увлечении пластической хирургией, «уколами красоты» или фотошопом. «Да уже где-то была передача про омоложение нашего шоубиза-стволовые клетки абортивного материала. Это правда, Максим?» - спросила одна из подписчиц.
Ранее в интервью журналу HELLO Галкин заявил, что его не волнует разница в возрасте с женой, певицей Аллой Пугачевой. Ведущий также отметил, что не относится к тем мужчинам, которым для самоутверждения нужно быть успешней женщины. По его словам, он считает самыми сильными мужчинами «подкаблучников».
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