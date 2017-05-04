Галкина заподозрили в пластической операции

В комментариях к одному из снимков 40-летний Галкин объяснил свой внешний вид тем, что «попил воды из источников». «Видать, переборщил – не продают алкоголь. Боюсь, еще день и не пустят в самолет без сопровождения!» - написал он.

Под другой фотографией пользователи предположили, что ведущий «помолодел» благодаря новой прическе. «Бооооже, лет 20, не больше, прям малыш», - отметила одна из подписчиц.

«Пластику себе что ль сделал?» - спросила одна из пользовательниц. Ее поддержали другие подписчики, обвинив Галкина в чрезмерном увлечении пластической хирургией, «уколами красоты» или фотошопом. «Да уже где-то была передача про омоложение нашего шоубиза-стволовые клетки абортивного материала. Это правда, Максим?» - спросила одна из подписчиц.