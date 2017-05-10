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Пугачева арендует на лето виллу в Латвии стоимостью 15 млн евро
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин для летнего отдыха в Юрмале планируют арендовать виллу «Марта» стоимостью 15 млн евро. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Вилла, построенная в 1928 году, выставлена на продажу, а в ожидании покупателя сдается всем желающим. Месяц проживания без скидок оценивается в 100 тыс. евро. Вилла состоит из комплекса зданий – двухэтажного особняка с кинозалом и зимним садом, теннисного корта, спа-комплекса.
Как уточняет газета, компанию Алле Пугачевой на взморье в Латвии составит телеведущая Ксения Собчак. Она с ребенком и матерью Людмилой Нарусовой будет отдыхать в Юрмале на даче родителей мужа Максима Виторгана.
В марте неизвестные преступники в Куршевеле ограбили виллу российского бизнесмена Михаила Прохорова. Он сообщил о пропаже имущества на 100 тыс. евро.
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