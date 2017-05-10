Пугачева арендует на лето виллу в Латвии стоимостью 15 млн евро

Вилла, построенная в 1928 году, выставлена на продажу, а в ожидании покупателя сдается всем желающим. Месяц проживания без скидок оценивается в 100 тыс. евро. Вилла состоит из комплекса зданий – двухэтажного особняка с кинозалом и зимним садом, теннисного корта, спа-комплекса.

Как уточняет газета, компанию Алле Пугачевой на взморье в Латвии составит телеведущая Ксения Собчак . Она с ребенком и матерью Людмилой Нарусовой будет отдыхать в Юрмале на даче родителей мужа Максима Виторгана