Ещё
Шпагаты Волочковой утомили публику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение

«Опускается все ниже»: шпагаты Волочковой утомили публику 

Клео.Ру 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Анастасия Волочкова недавно вернулась домой после отдыха в Таиланде. Похоже, отдохнула звезда прекрасно и сейчас полна сил. Однако новые фотографии шпагата вызывают у подписчиков отнюдь не позитивную реакцию.
На днях Волочкова опубликовала снимок на котором запечатлена в шпагате на спортивных тренажерах. Подписчики отреагировали без особого восторга: «Тётенька, зачем вы всегда в одной и той же позе?», «Шутки уже ходят в народе, что Волочкову хорошо посылать за пивом — одна нога здесь, другая там», «Настя, а вот кроме шпагатов, чем можете заинтересовать подписчиков? Пытаетесь запрыгнуть в последний вагон?!», «Ты себе когда нибудь порвешь все органы. Это точно. Или хотя бы не столько фоток со шпагатом. И так все знают, что растяжка есть. Ничего нового», «Из года в год, из месяца в месяц, она опускается все ниже! Делает все, для того, чтобы разрушить свою жизнь окончательно!».
Тем временем Волочкова на днях резко осудила США — на прошлой неделе прима-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси было отказано в выдаче въездных виз.
«Любые артисты — это посланцы мира, — завила Анастасия в интервью радиостанции «Говорит Москва». — Артисты всегда должны и обязаны выступать за примирение любых распрей и раздоров. Искусство, музыка, танец живут в душе каждого человека. Опасаются многие российских спортсменов, и артистов, потому что Россия впереди планеты всей и составляет угрозу своим величием, присутствием огромного количества талантливых людей, личностей настоящих, а не безликих улыбающихся людей. То, что не дают (права на въезд) — значит, боятся и опасаются. Но хорошо, когда есть, чего бояться, когда есть это величие и сила».
Клео.Ру: последние новости
Джигурда готовится к свадьбе Галкина смутила беременность Пугачевой Пугачева показала, как «валяла дурака»
Комментарии7  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег215
Индия лишила Россию Су-57464
Москва назвала цель ударов по Сирии59
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском11
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги20
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение