Вид резко похудевшей Алины Кабаевой обеспокоил поклонников

Накануне в столице прошел грандиозный фестиваль художественный гимнастики «Алина». Самые талантливые юные спортсменки и именитые чемпионы собрались вместе для того, чтобы подарить публике незабываемые эмоции. Хозяйкой масштабного события является Алина Кабаева, чей Благотворительный фонд организует фестиваль.

С поставленной задачей впечатлить публику королева художественной гимнастики справилась на отлично. Дмитрий Губерниев , ставший одним из зрителей мероприятия, встретился после окончания фестиваля за кулисами с Алиной и лично поблагодарил за праздник.

«Алина Кабаева! Мы знакомы 19 лет! Невероятная, искренняя, божественная! Фестиваль «Алина» получился просто блестящим! Восхищен и покорён! Невероятно талантливые детишки скоро всех победят!» — похвалил Кабаеву Дмитрий.

Алина Кабаева!!!Мы знакомы 19 лет!!!Невероятная,искренняя,божественная!!!Фестиваль #Алина # получился просто блестящим!!Восхищен и покорён!!!Невероятно талантливые детишки скоро всех победят!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺😍😍😍😍😍😍🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆👍👍😘😘❤️❤️👏👏👏💪💪💪 Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Май 2 2017 в 10:25 PDT

Губерниев также показал фото, на котором пользователи Сети с трудом опознали 33-летнюю Алину. Дело в том, что спортсменка, судя по снимку, заметно похудела за последние пару месяцев. Впрочем, надо отметить, что не узнать фирменную улыбку Кабаевой непросто даже людям далеким от мира спорта. Обаяние и жизнерадостность всегда были «визитной карточкой» олимпийской чемпионки.