Лолита рассказала об избиении ее матери в Киеве

Певица Лолита Милявская в эфире НТВ рассказала об избиении ее матери, которое произошло три года назад в Киеве.

«После того как мою маму избили три года назад на улице, она меня очень попросила ничего не комментировать в отношениях Украины и Российской Федерации. Мама вела дочь (Лолиты) из школы. Сзади – оглушительный удар. Мама упала, еще ее били ногами. Не взяли ни кошелек, ни другие вещи. Мне пришлось нанять семье охрану», – рассказала артистка. Напомним, 23 апреля Лолиту не пустили на территорию Украины. По словам певицы, после пересадки в поезд на Москву ей даже не выдали документы, в том числе российский паспорт. Когда она спросила, где он, ей ответили, что начальник поезда выдаст документы только после пересечения российско-украинской границы. Артистка добавила, что не собирается перевозить семью из Киева, так как «мама все 73 года прожила там».