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Принц Гарри отказался от короны ради прихотей беременной Маркл 

Дни.ру + ещё 86 16 минут назад
Фото: www.globallookpress.com
Принц Гарри берет отцовский отпуск. Герцог Сассекский оставит королевские обязанности и посвятит все время до родов беременной жене. Королевский эксперт похвалил принца за такое "современное" решение.
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появится на свет в апреле. Герцог Сассекский до и после этого знаменательного события намерен провести время с женой — не отвлекаясь при этом на свои обычные королевские обязанности.
Королевский эксперт Дикки Арбитер решение 34-летнего герцога Сассекского одобряет. Он считает, что это очень "современно", так поступил и старший брат Гарри, принц Уильям. Тем более, что Меган Маркл в последний триместр своей беременности сильно нервничает.
"Это современная вещь. Принц Уильям делал это для своих детей с Кейт Миддлтон. И Гарри собирается поступить так же, как только родится его ребенок. Старшее поколение этого не делало. Они продолжали выполнять свои обязанности. Это новая традиция", — отметил Арбитер в интервью изданию Usmagazine.
По его словам, продолжительность отпуска принца Гарри составит от двух недель до месяца.
Дикки Арбитер рассказал и о намерении герцога Сассекского переехать из Лондона в замок Frogmore в двадцати милях от британской столицы. Там он с Меган Маркл сможет жить более частной жизнью, там есть простор для досуга и игр с детьми.
"Он создает свою собственную зону комфорта с женой, и это имеет смысл", — заключил эксперт.
Создать зону комфорта для Меган Маркл принцу Гарри будет, судя по всему, непросто. Елизавете II уже не раз намекали, что прихоти беременной герцогини Сасекской слишком дорого обходятся казне. В частности, Маркл заявила, что не будет носить одежду для беременных — она почти вся "безвкусная". Герцогиня остановила свой выбор в пользу свободных моделей от люксовых модных домов вроде Dior и Givenchy. Новый гардероб будущей мамочки обошелся в полмиллиона долларов — это в семь раз больше, чем потратила на "беременный" гардероб супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, пишет "Комсомольская правда".
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Шоу-бизнес , Елизавета II , Кейт Миддлтон , принц Гарри , принц Уильям , Комсомольская правда
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