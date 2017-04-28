Диана Шурыгина выходит замуж

Как отмечает издание, такое прозвище Байгужин получил за то, что успешно учит своих клиенток, как выйти замуж за олигарха. Он рассказал «МК», что навестил Шурыгину в больнице и обсудил с ней три сценария предстоящей свадьбы.

«У нее диагностированы панические атаки и состояние повышенной тревожности и страха. Но поддержать ее жизнеутверждающими новостями врачами не возбраняется, поэтому я рассказал ей о вариантах празднования нашей свадьбы и предложил выбрать на ее вкус», - отметил Байгужин, добавив, что он предложил девушке провести церемонию в Ульяновске, Лондоне или Майями.

Сам «свадебный король» заявил, что предпочитает Лондон, где церемония «будет по-настоящему королевской, как у принцессы Дианы». Но Шурыгина, по его мнению, скорее всего, выберет Майями. Он подтвердил, что девушка дала согласие на брак, и заверил, что со временем они полюбят друг друга. «Аппетит приходит во время еды! Поживем и точно влюбимся, я сделаю из Дианы настоящую женщину», - пообещал он. Приглашения на свадьбу уже отправлены ведущему Андрею Малахову , рэперу Тимати и певцу Григорию Лепсу , отметил Байгужин.

В свадебном агентстве «Московскому комсомольцу» заявили, что церемония в Ульяновске будет стоить как минимум 750 тысяч рублей с расчетом на 30-100 гостей. Свадьба в Майами обойдется в 9 800 000 рублей. Стоимость церемонии в Лондоне в агентстве разглашать не стали.

В январе этого года вышел первый выпуск «Пусть говорят» о 17-летней Диане Шурыгиной, ставшей жертвой изнасилования весной 2016 года. По словам девушки, это произошло на дне рождения, куда ее пригласила подруга. Шурыгина рассказала, что была пьяна, а именинник – 21-летний Сергей Семенов - применил к ней физическую силу и изнасиловал.

Суд счел вину Семенова доказанной и приговорил его к восьми годам тюрьмы. Родственники и друзья молодого человека отказались верить в справедливость приговора. После «Пусть говорят» у них набралось много сторонников. В интернете появилось множество оскорбительных мемов с Шурыгиной, сообществ в поддержку Семенова, а ее семье регулярно поступают угрозы.

Позже стало известно, что Шурыгину госпитализировали в одну из столичных клиник «с подозрением на психическое расстройство». На обращении к врачам настояла мать девушки. Женщина заявила, что у ее дочери «крайне нестабильное психическое состояние». Сообщалось, что у Шурыгиной диагностировали панические атаки.