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Диана Шурыгина выходит замуж
Фото: кадр «Пусть говорят»
Уроженка Ульяновска Диана Шурыгина, история которой стала известна благодаря передаче «Пусть говорят», выйдет замуж за «свадебного короля» Дениса Байгужина. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Как отмечает издание, такое прозвище Байгужин получил за то, что успешно учит своих клиенток, как выйти замуж за олигарха. Он рассказал «МК», что навестил Шурыгину в больнице и обсудил с ней три сценария предстоящей свадьбы.
«У нее диагностированы панические атаки и состояние повышенной тревожности и страха. Но поддержать ее жизнеутверждающими новостями врачами не возбраняется, поэтому я рассказал ей о вариантах празднования нашей свадьбы и предложил выбрать на ее вкус», - отметил Байгужин, добавив, что он предложил девушке провести церемонию в Ульяновске, Лондоне или Майями.
Сам «свадебный король» заявил, что предпочитает Лондон, где церемония «будет по-настоящему королевской, как у принцессы Дианы». Но Шурыгина, по его мнению, скорее всего, выберет Майями. Он подтвердил, что девушка дала согласие на брак, и заверил, что со временем они полюбят друг друга. «Аппетит приходит во время еды! Поживем и точно влюбимся, я сделаю из Дианы настоящую женщину», - пообещал он. Приглашения на свадьбу уже отправлены ведущему Андрею Малахову, рэперу Тимати и певцу Григорию Лепсу, отметил Байгужин.
В свадебном агентстве «Московскому комсомольцу» заявили, что церемония в Ульяновске будет стоить как минимум 750 тысяч рублей с расчетом на 30-100 гостей. Свадьба в Майами обойдется в 9 800 000 рублей. Стоимость церемонии в Лондоне в агентстве разглашать не стали.
В январе этого года вышел первый выпуск «Пусть говорят» о 17-летней Диане Шурыгиной, ставшей жертвой изнасилования весной 2016 года. По словам девушки, это произошло на дне рождения, куда ее пригласила подруга. Шурыгина рассказала, что была пьяна, а именинник – 21-летний Сергей Семенов - применил к ней физическую силу и изнасиловал.
Суд счел вину Семенова доказанной и приговорил его к восьми годам тюрьмы. Родственники и друзья молодого человека отказались верить в справедливость приговора. После «Пусть говорят» у них набралось много сторонников. В интернете появилось множество оскорбительных мемов с Шурыгиной, сообществ в поддержку Семенова, а ее семье регулярно поступают угрозы.
Позже стало известно, что Шурыгину госпитализировали в одну из столичных клиник «с подозрением на психическое расстройство». На обращении к врачам настояла мать девушки. Женщина заявила, что у ее дочери «крайне нестабильное психическое состояние». Сообщалось, что у Шурыгиной диагностировали панические атаки.
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