Татьяна Навка показала новое «банное» фото своей семьи

В апреле этого года Рунет всколыхнули банные фотографии большой семьи Татьяны Навки Дмитрия Пескова . Особенный резонанс вызвало появление в кадре с голым торсом пресс-секретаря Президента РФ. Кроме того, на снимке были дети от первых браков Навки и Пескова. Тогда фигуристка и рассказала о семейной традиции — собираться всем вместе на «банный» день. Поддержала мачеху и дочь Дмитрия Пескова Елизавета, опубликовав общий снимок в своем микроблоге в Instagram.

Вчера Татьяна Навка поделилась новым фото с «банного» дня. Правда, на этот раз семья была в усеченном составе. «Баня, мама-папа, кукуруза. #счастьеесть #всегда #внутри», — подписала совместный с младшей дочерью Надей снимок фигуристка. Так стало понятно, что своим традициям звездное семейство не изменяет. Несмотря на резонанс, вызванный прошлым «банным» днем, Татьяна Навка поделилась новым фото. Нужно отметить, что муж фигуристки, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, все-таки в кадре не появился — ни с голым торсом, ни одетым. О том, что супруг присутствовал на традиционном «банном» дне своей семьи, свидетельствует только подпись его жены под фото.