«Мужчины меня боятся»: Мария Шарапова рассказала о своем одиночестве

На этой неделе Мария Шарапова , которую дисквалифицировали из-за употребления запрещенных в спорте препаратов из профессионального тенниса, возвращается на корт. Знаменитость 15 месяцев была в «отпуске». По собственному признанию, в это время она успела заняться своей личной жизнью. Однако Мария до сих пор остается одной из завидных невест. Недавно она призналась, что часто ходит на свидания, но не может найти своего единственного. «Во время дисквалификации я буквально ушла в загул. Я с удовольствием ходила на свидания с разными людьми, разных культур и разных профессий. Но пока так и не нашла своего Единственного. Мужчины, к сожалению, меня боятся. А мой мужчина должен быть человеком с собственным мнением и собственными интересами, быть уверенным в себе, быть индивидуальностью», - цитирует Шарапову сайт Womanhit.ru.

Напомним, что теннисистку в 2016 году дисквалифицировали из профессионального спорта. Она провалила допинг-тест. Как выяснилось, препарат мельдоний, который Мария принимала в течение долгих лет для заживления травм и профилактики сахарного диабета, в январе 2016 года был внесен в список запрещенных для спортсменов препаратов. После обнаружения в ее крови этого вещества Шарапова взяла ответственность на себя и публично принесла свои извинения фанатам.