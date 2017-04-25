Евгений Плющенко купил новый автомобиль

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко совсем недавно открыл собственную Академию фигурного катания, чем разозлил своих поклонников, оказавшихся шокированы ценами на обучение детей в ней. Тем не менее, желающих заниматься под началом прославленного фигуриста хоть отбавляй, а потому проект себя окупает.

Достаточно сказать, что спустя считанные недели Евгений уже купил новый автомобиль. И на гастроли в Италию минувшим вечером он отправился уже на новом Mercedes-Benz.

Стоит отметить, на гастроли вместе с ним полетели и супруга Яна Рудковская с сыном Александром, который, к слову, также примет участие в шоу.