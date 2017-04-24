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Депутат предложил Раде попросить СБУ отменить решение по Лолите
Депутат от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич предлагает Верховной раде обратится к Службе безопасными Украины с просьбой отменить запрет на въезд в страну российской певице Лолите Милявской.
Соответствующий проект постановления зарегистрирован на официальном сайте парламента в понедельник. На данный момент текст документа на сайте Рады отсутствует.
Отмечается, что проект постановления об "Обращении в Службу безопасности Украины относительно отмены решения о запрете въезда на территорию Украины гражданке Российской Федерации Лолите Марковне Милявской сроком на три года" передан на рассмотрение руководству Рады.
Ранее Милявская заявила, что ее сняли с поезда на Украине, так как ей запрещен въезд в эту страну. Она уточнила, что решение украинских властей было связано с ее посещением Крыма в 2015 году. Певица сообщила, что из-за запрета въезда на Украину не может навестить своего ребенка, который заболел.
Ранее Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну сроком на три года Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе "Евровидение", из-за ее выступления в Крыму. До этого въезд запретили также российской певице Кристине Си, артистке Елене Воробей, российскому актеру Максиму Самарскому, российскому рэперу L'One и российскому певцу Шуре (Александру Медведеву).
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