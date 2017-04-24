Депутат предложил Раде попросить СБУ отменить решение по Лолите

Соответствующий проект постановления зарегистрирован на официальном сайте парламента в понедельник. На данный момент текст документа на сайте Рады отсутствует.

Отмечается, что проект постановления об "Обращении в Службу безопасности Украины относительно отмены решения о запрете въезда на территорию Украины гражданке Российской Федерации Лолите Марковне Милявской сроком на три года" передан на рассмотрение руководству Рады.

Ранее Милявская заявила, что ее сняли с поезда на Украине, так как ей запрещен въезд в эту страну. Она уточнила, что решение украинских властей было связано с ее посещением Крыма в 2015 году. Певица сообщила, что из-за запрета въезда на Украину не может навестить своего ребенка, который заболел.