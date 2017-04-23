Главные события у вас в почте
Беременность или видение: у Ксении Собчак заметили округлившийся живот
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
В эти выходные в Северной столице состоялся показ одного из выдающихся дизайнеров отечественной модной индустрии Александра Терехова. Поддержать кутюрье собрались и многие представители отечественного шоу-бизнеса. Некоторые из них даже прошлись по подиуму в нарядах от талантливого, молодого мастера. Например, светская львица Ксения Собчак представила публике воздушный образ, состоящий из свободных брюк, топа и пиджака бежевого цвета. "Изображала модель - губы-рыбкой на показе Терехова, почти получилось", - с юмором подписала ролик Собчак. Правда, кроме заслуженных комплиментов теледива получила от поклонников и критику в свой адрес. Некоторые принялись поздравлять супругу Максима Виторгана со второй беременностью, заметив в кадре округлившийся животик, а некоторые - пожурили знаменитость за неидеальные формы после родов. Как и следовало ожидать, Ксения никак не отреагировала на дискуссию, развернувшуюся на ее странице в Instagram.
Вчера,на вечере @babochkapics Королева оттенков "nude" или "Женщина-крем-брюле" в @terekhovofficial totallook❤❤❤
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
Напомним, в ноябре прошлого года Собчак впервые стала мамой. В элитном госпитале "Лапино" теледива родила долгожданного сына Платона. Спустя несколько недель после такого радостного события Ксения благополучно вернулась к работе и светской жизни, а в перерывах между делами начала борьбу за былую стройность в спортзале. Довольно часто Собчак признавалась, что тренировки даются ей непросто, но по словам звезды, сдаваться она не намерена. Читайте также: Супруга Эммануила Виторгана не желает обсуждать Собчак Ксении Собчак пришлось оправдываться за свои нескромные запросы
Оставить комментарий