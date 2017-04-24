Лолита ответила СБУ

«Могу сказать, что после вчерашних стрессов меня все больше веселит СБУ. В моей семье с сегодняшнего дня все смеются», - сказала певица. Она отметила, что ожидала «кучи всего с той стороны, <…> не от обычных нормальных граждан Украины и России», а от «специально сидящих на зарплате».

По словам Лолиты, вызвавшую резонанс фотографию первым заметил ее муж. «Дико удивился, что это на сайте СБУ. Первое, что он мне сказал, когда я проснулась: есть фотография, но грудь не твоя. Я честно посмотрела – но грудь-то не моя! Поэтому все, кто знает меня близко, и зрители, могут сравнить – конечно, формы разные», - заверила певица.

Также Лолита добавила, что опубликовав снимок такого рода, СБУ «показала всю мощь своего существования». По ее словам, у спецслужбы «дел больше нет», кроме как «бороться с Милявской».