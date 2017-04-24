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Лолита ответила СБУ
Певица Лолита заявила, что ее фотография с обнаженной грудью, ранее опубликованная Службой безопасности Украины (СБУ), была частично отредактирована. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Могу сказать, что после вчерашних стрессов меня все больше веселит СБУ. В моей семье с сегодняшнего дня все смеются», - сказала певица. Она отметила, что ожидала «кучи всего с той стороны, <…> не от обычных нормальных граждан Украины и России», а от «специально сидящих на зарплате».
По словам Лолиты, вызвавшую резонанс фотографию первым заметил ее муж. «Дико удивился, что это на сайте СБУ. Первое, что он мне сказал, когда я проснулась: есть фотография, но грудь не твоя. Я честно посмотрела – но грудь-то не моя! Поэтому все, кто знает меня близко, и зрители, могут сравнить – конечно, формы разные», - заверила певица.
Также Лолита добавила, что опубликовав снимок такого рода, СБУ «показала всю мощь своего существования». По ее словам, у спецслужбы «дел больше нет», кроме как «бороться с Милявской».
Накануне, 23 апреля, Лолиту сняли с поезда в Конотопе (Сумская область Украины). Ей запретили въезд в страну из-за посещения Крыма в 2015 году. Сообщалось, что артистка ехала в Киев, чтобы навестить свою мать и дочь. Позже СБУ прокомментировала запрет на въезд певице, опубликовав в своем твиттере ее фотографию с подписью «Нехай щастить». Милявская заявила, что из-за запрета намерена подать иск против властей Украины в Европейский суд по правам человека.
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