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Поцелуй любви: Эмбер Херд и миллиардер Илон Маск подтвердили свой роман
Фото: instagram.com/elonmusk
Все тайное становится явным: роман, о котором всезнающие инсайдеры говорили еще с августа прошлого года, наконец-то подтвердился. Эмбер Херд перестала скрывать отношения с 45-летним миллиардером и основателем PayPal, S aceX и Tesla Motors Илоном Маском. Буквально несколько часов назад в инстаграме актрисы появился совместный снимок с возлюбленным, на котором пара ужинает в одном из ресторанов Австралии, а на щеке у Илона красуется след от губной помады Эмбер.
По всей видимости, Маск прилетел в страну, чтобы побыть с Херд в перерыве между ее съемками: сейчас звезда занята в картине «Аквамен». Примечательно, что миллиардер навестил возлюбленную не в одиночестве, а компании своих детей. Очевидцы заметили компанию во время прогулки в парке аттракционов: пара держалась за руки и обнималась, не скрывая своих чувств от публики и малышей.
По всей видимости, отношения Илона и Эмбер действительно очень серьезны. По словам инсайдеров и отца актрисы, влюбленные вовсю задумываются о свадьбе и даже начинают к ней подготовку. Как мы помним, для обоих этот брак не станет первым: Херд полгода назад пережила скандальный развод с Джонни Деппом, а Маск год назад во второй раз разошелся с супругой Талули Райли.
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