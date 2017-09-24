Анастасия Волочкова подружилась со своей главной соперницей

Накануне Анастасия Волочкова с большим размахом отпраздновала день рождения своей дочки — Ариадны. Праздник в честь 12-летия наследницы знаменитой балерины прошел в любимом именинницей конном комплексе. Выбор места проведения торжества был неслучаен: Ариадна уже много лет увлекается конным спортом.

«Я очень счастливая мама! Я мечтала о дочке так давно! И я ее родила 12 лет назад… За три часа.. А на следующий день уехала из роддома и через три дня приступила к репетициям.. Это мое сумасшествие нескончаемо! Но у меня такая яркая жизнь! И я эту яркость привношу в жизнь Ариадны. С Днем рождения, моя дорогая! Я очень ждала твоего появления в моей жизни!» — рассказала Анастасия.

Поздравить дочку Анастасии пришло большое количество гостей: подруги Ариадны, близкие друзья самой Волочковой и отец девочки — Игорь Вдовин . Кроме этого на вечеринку была приглашена и… бывшая жена Вдовина — Варвара Демидова. Оказывается, после разрыва с Игорем, певица невероятно сдружилась с Волочковой — они теперь лучшие подруги.

А ведь еще некоторое время назад Анастасия считала Варвару своей главной соперницей. Возможно, о себе давали знать еще не остывшие чувства к Вдовину, но между Волочковой и Демидовой были крайне напряженные отношения. Теперь же, все разногласия остались в прошлом, что балерина и продемонстрировала перед собравшимися гостями.

Ариадне вручили целую гору подарков: среди них было несколько фотоаппаратов. Дочка звезды увлекается съемкой. Не так давно она начала вести свой блог, в котором делится подробностями своей жизни. Анастасия увлечение дочки поощряет и не сомневается, что её дочка сможет в будущем стать профессиональным блогером.