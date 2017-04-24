Прохор Шаляпин сделал пластическую операцию

Певец Прохор Шаляпин вновь прибег к услугам пластического хирурга.

На этот раз он решил подкорректировать форму носа. Причем операция проходила без скальпеля.

— С помощью специальных уколов был убран подкожный жир, и мой нос стал изящнее. Это новая технология, — рассказал Прохор.

Также певец отметил, что не хочет перебарщивать с пластикой лица, чтобы не превращаться в «фарфоровую куклу».