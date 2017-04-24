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Прохор Шаляпин сделал пластическую операцию

Прохор Шаляпин сделал пластическую операцию
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Певец Прохор Шаляпин вновь прибег к услугам пластического хирурга.
На этот раз он решил подкорректировать форму носа. Причем операция проходила без скальпеля.
— С помощью специальных уколов был убран подкожный жир, и мой нос стал изящнее. Это новая технология, — рассказал Прохор.
Также певец отметил, что не хочет перебарщивать с пластикой лица, чтобы не превращаться в «фарфоровую куклу».
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Прохор Шаляпин
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