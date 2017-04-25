«Первый канал» извинился перед Лолитой Милявской

Певица Лолита Милявская добилась извинений от руководства «Первого канала» за то, что в эфире ее дочь Еву назвали больной аутизмом.

— Многие журналисты убрали материал о «диагнозе». Спасибо! И отдельное Спасибо руководству «Первого канала» за разговор по телефону и извинения. Я никогда не сомневалась, что на главном канале страны человечность была, есть и будет, — рассказала Лолита.

Также звезда поблагодарила киевлян, которые поддержали ее после запрета въезда в Украину.

— Я спокойна за свою семью, потому что тысячи киевлян написали в соцсетях, что готовы будут прийти моей семье на помощь, если потребуется. Я еще раз непоколебима в вере, что нормальных людей больше, они все понимают про нынешнюю жизнь и не перестают сеять доброе, — заявила Лолита.