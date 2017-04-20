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У Владимира Соловьева похитили крупную сумму денег
У Владимира Соловьева похитили 800 тысяч рублей. Деньги кибермошенники списали с кредитной карты телеведущего. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
«Пустяковая история. Что случилось, буду знать чуть позже. Все хорошо», - заявил Соловьев.
Адвокат Соловьева обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже. Соловьев заявил, что не может назвать точную дату, когда пропали деньги с его карточки, так как пользуется ей редко. Журналист ведет программы «Поединок», «Вечер с Владимиром Соловьевым», является соведущим конкурса талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия-1». Кроме того, Соловьев ведет шоу «Полный разворот» на радио «Вести ФМ».
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