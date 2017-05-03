Бриджит Бардо призвала французов отказать Макрону в поддержке

Французская актриса и защитница прав животных Бриджит Бардо призвала соотечественников не голосовать за кандидата в президенты страны Эммануэля Макрона . Об этом она написала в своем Twitter, озаглавив свое обращение словами «Если Макрон пройдет, животные умрут!»

По ее мнению, то, что намерен делать Макрон, несет животным смерть. Также она указала на то, что презрение кандидата перед лицом страданий животных свидетельствует о полном отсутствии у него такого чувства, как сопереживание.

«Я призываю всех, кто любит и уважает животных, не голосовать за Макрона!» — говорится в обращении.

В первом туре президентских выборов, который прошел 23 апреля, Макрон набрал 24,01 процента. Его основной соперник, кандидат от «Национального фронта» Марин Ле Пен набрала 21,3 процента голосов. Второй тур пройдет 7 мая.

Согласно опросам общественного мнения, проведенным компанией, Макрон может набрать 61 процент голосов. В его пользу высказались многие представители власти, политической и научной элиты.