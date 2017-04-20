Отец Жанны Фриске обвинил своего адвоката в краже 2,7 млн рублей

Несколько лет семья Фриске добивалась права видеться с сыном покойной Жанны Платоном. Согласно последнему постановлению суда, Фриске могут встречаться с мальчиком только раз в месяц с 17:30 до 19:00, при этом на встрече обязательно должен присутствовать психолог.

Отец Фриске заявил, что за защиту своих интересов заплатил Грозе 2,7 млн рублей, однако он не получил опекунства над внуком. По его словам, это произошло только потому, что Гроза состоит в сговоре с Шепелевым.

«Адвокат обещал, что мы выведем всех на чистую воду: и Шепелева, и "Русфонд", что мы найдём схему, по которой мошенники выводили деньги. Пообещал, что Платон будет с нами», - сказал Владимир Фриске.

Изначально адвокат запросил 50 000 долларов, но позже стороны договорились о 35 000 долларов. Потом Гроза еще несколько раз под разными предлогами просил у семьи певицы крупные суммы.

«В итоге адвокат проиграл наше дело. Более того, мне объяснили, что он спелся с адвокатом Шепелева и за моё дело вообще не боролся. В итоге нам дали на общение с внуком жалкие полтора часа в месяц, а изначально Гроза обещал вернуть опекунство над Платоном. Никаких документов мы с Грозой не подписывали, единственное, я ему сделал нотариальную доверенность на ведение дел. Я отдал 2,7 миллиона и хочу вернуть хотя бы половину», - пояснил Фриске.

Он добавил, что это уже не первое подобное дело Грозы. Владимир утверждает, что ранее правозащитник взял у своей клиентки три миллиона рублей.