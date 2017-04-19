Самой красивой женщиной мира стала актриса Джулия Робертс . Фотография артистки опубликована на обложке ежегодного спецвыпуска журнала PEOPLE’s World’s Most Beautiful.

«Прошло 26 лет с тех пор, как Джулия Робертс впервые появилась на обложке номера People, посвященной рейтингу «Самые красивые в мире», и она по-прежнему остается нашей любимой красоткой», - говорится в публикации.

49-летняя Робертс установила рекорд – в этом году женщина получила этот титул в пятый раз. Сама актриса назвала этот факт «лестным». Впервые самой красивой женщиной мира она была названа в 1991 году, когда ей было 23 года. В 2016 году этот титул получила актриса Дженнифер Энистон , а в 2015 – актриса Сандра Буллок

Джулия Робертс – обладательница множества кинопремий, в том числе и «Оскара» за лучшую женскую роль в фильме «Эрик Брокович» 2001 года. Кроме того, актриса была номинирована на «Золотой глобус», премию BAFTA и «Премию Гильдии киноактеров США» за «Лучшую женскую роль второго плана» в фильме «Август: Графство Осейдж».