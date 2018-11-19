Названа дата похорон Осина

Стала известна дата прощания с Осиным

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище Москвы . В комментарии РИА Новости Разин уточнил, что церемония прощания с Осиным начнется в 13:00 в ритуальном зале кладбища.

По данным агентства, расходы на организацию похорон продюсер взял на себя. Певца похоронят рядом с могилой сына Разина, умершего в прошлом году.

О смерти Осина стало известно 17 ноября. Певцу было 54 года. СМИ сообщили, что он умер дома от остановки сердца.