Названа дата похорон Осина

Продюсер Андрей Разин сообщил в Instagram, что прощание с певцом Евгением Осиным состоится 20 ноября.
Артиста похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. В комментарии РИА Новости Разин уточнил, что церемония прощания с Осиным начнется в 13:00 в ритуальном зале кладбища.
По данным агентства, расходы на организацию похорон продюсер взял на себя. Певца похоронят рядом с могилой сына Разина, умершего в прошлом году.
О смерти Осина стало известно 17 ноября. Певцу было 54 года. СМИ сообщили, что он умер дома от остановки сердца.
Друзья артиста рассказывали, что он страдал от многолетней алкогольной зависимости. Телеведущий Андрей Малахов помог Осину отправиться в реабилитационную клинику в Таиланде. Через некоторое время артист настоял на том, чтобы продолжить лечение в Москве. В 2018-м Осин получил сразу несколько травм — сломал руку и четыре пальца на ноге.