В сети узнали о выступлении Табакова в театре на обезболивающем



Народный артист СССР Олег Табаков выступил в Московском театре-студии «Табакерка» после укола обезболивающего, сообщает Telegram-канал Mash в субботу, 16 сентября.



Отмечается, что накануне актеру стало плохо перед выходом на сцену на спектакле «Чайка» по пьесе Антона Чехова . У Табакова был приступ боли. Ему вызвали скорую помощь и предложили отменить выступление, однако артист отказался от этого.

Он потребовал от медиков укол обезболивающего, чтобы отыграть постановку. Спектакль начался с опозданием на 20 минут.



В 2014 году сообщалось, что Табаков попал в больницу с высоким давлением.



Помимо работы в театре 82-летний Табаков снимался в кино. Он сыграл, в частности, в фильмах «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит», «Человек с бульвара Капуцинов». Артист также работает художественным руководителем МХТ имени Чехова и «Табакерки».