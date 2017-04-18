Муж актрисы Натальи Селезнёвой рассказал о ее состоянии

«Прежде всего, я вообще не хотел бы, чтобы состояние человека становилось предметом новостных сообщений. Но Наталья Игоревна не госпитализирована и чувствует себя хорошо», - заявил Андреев.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Селезнёва была госпитализирована с жалобами на боли в сердце «в одну из лучших столичных клиник». Сама актриса не отрицает, что обращалась за помощью к медикам, так как «сын настоял на прохождении обследования сосудов». 71-летняя Наталья Селезнёва – народная артистка России и заслуженный деятель культуры Польши. Актриса снялась в таким фильмах, как «Операция «Ы», «Кабачок «13 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию».