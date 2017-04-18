Муж актрисы Натальи Селезнёвой рассказал о ее состоянии

Режиссер и актер Владимир Андреев опроверг чуть ранее опубликованную рядом электронных СМИ информацию о госпитализации своей супруги, народной артистки РФ Натальи Селезневой , "в одну из лучших столичных клиник" с жалобами на боли в сердце.

"Прежде всего, я вообще не хотел бы, чтобы состояние человека становилось предметом новостных сообщений, - цитирует Андреева РИА Новости. - Но Наталья Игоревна не госпитализирована и чувствует себя хорошо". При этом сама актриса не отрицает, что обращалась к врачам. По ее словам, "сын настоял на прохождении обследования сосудов". Но о стационаре речи нет.

Наталья Селезнёва родилась 19 июня 1945 года в Москве. Ее отец, Игорь Полинковский, был известным фотографом, мать, Елена Селезнева, - художницей. В 1966-м Наталья окончила театральное училище им. Бориса Щукина и стала актрисой Театра Сатиры.

Кинодебют - 1953 год, роль Сашеньки в детской комедии "Алеша Птицын вырабатывает характер". Всесоюзная слава - 1965-й, с выходом "Операции "Ы" Гайдая.

В 1968 году на съемках "Калифа-аиста" познакомилась с Андреевым, за которого вышла замуж. В 1969 году у них родился сын Егор.

Всего в "портфолио" Натальи Игоревны более шестидесяти ролей. Включая пани Катарину из культового "Кабачка "13 стульев", фильмы "Приключения желтого чемоданчика", "Иван Васильевич меняет профессию", "Импотент", "Воры и проститутки".