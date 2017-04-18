Принц Гарри рассказал о многолетней борьбе со своей депрессией

Принц Гарри , который недавно дал интервью изданию The Telegraph, неожиданно предстал перед публикой в совершенно неожиданном свете. Младший брат Уильяма, которого многие считали беззаботным весельчаком, признался, что долгое время боролся с депрессией и балансировал на грани серьезного нервного срыва. Как рассказал 32-летний принц, причиной его состояния стало горе по поводу утраты горячо любимой матери Дианы, происшедшей когда он был еще ребенком.

«Когда моя мама умерла, мне было всего 12 лет. Но я почти два десятка лет прятался от своего горя, загнав все эмоции поглубже. Я о ней почти не думал, старался жить в стиле «все хорошо и жизнь прекрасна». А потом однажды, когда мне было уже за двадцать, меня «накрыло». Ко мне вернулись все горе, все эмоции, которые я подавлял долгие годы. Мне было ужасно плохо, я был почти все время близок к срыву. Я не мог справиться с собой, даже когда выполнял свои обязанности. Не раз во время официальных мероприятий, на меня накатывала вдруг такая волна ярости и агрессии, что я вполне мог бы ударить кого-нибудь…» — признался Гарри.

Чтобы справиться со своими агрессивными устремлениями, он, по совету брата Уильяма, занялся боксом. Но это не избавило принца от тоски, которую он пытался топить в алкоголе на буйных вечеринках. В конце концов Уильям убедил брата, что если он не начнет лечиться, это кончится совсем плохо. И Гарри начал посещать психолога. «До этого я думал, что нет смысла ни с кем говорить о том, что я чувствую, ведь маму этим не вернешь… Но когда я начал обсуждать эту тему, я вдруг почувствовал, что мне становится лучше! И теперь я уже практически в полном порядке. Я чрезвычайно признателен Уильяму за его поддержку. И хочу обратиться ко всем, если вам плохо, не молчите, не стесняйтесь попросить о помощи!» — прокомментировал принц.