Главные события у вас в почте
Алла Пугачева в коротких шортах прогулялась по побережью в компании Максима Галкина
Максим Галкин и Алла Пугачева проводят это лето в Юрмале, где на следующей неделе пройдет фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву", а пока супруги прекрасно проводят время с детьми -двойняшками Лизой и Гарри и друзьями - Игорем Николаевым и Юлией Проскуряковой. Знаменитости ужинают в местных ресторанах, а после прогуливаются по берегу моря.
"Уложили детей, сидим такие на пляже. Фотограф - Игорь Николаев", - подписал Галкин совместный с супругой снимок. В кадре Алла Борисовна запечатлена в коротких шортах, которые демонстрируют стройные ноги знаменитости, и бежевой ветровке. "Алла Борисовна. Хорошо выглядите,здоровья и всех благ!!!", "Алла Борисовна,выглядите замечательно! Мы вас любим!!!", "Коленочки, как у девочки!!!! Живите и радуйтесь, любите, воспитывайте и поднимайте детей ваших. Дай Бог!", "Очень хорошо выглядит для своего возраста. Супер, мне бы так", - хвалили пользователи соцсети.
Нужно сказать в последнее время Пугачева выбирает все более молодежные образы, стараясь оставаться при этом элегантной и женственной. Так, на недавнем концерте пиониста-виртуоза Дениса Мацуева Алла Борисовна была одета в брюки-дудочки, футболку и длинное пальто. Непринужденный образ знаменитость дополнила бейсболкой нейтрального цвета, массивным украшением на шее и обувью на плоском ходу. По подсчетам журналистов, преображение обошлось супруге Максима Галкина в кругленькую сумму - более миллиона рублей.
Оставить комментарий