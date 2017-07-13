Алла Пугачева в коротких шортах прогулялась по побережью в компании Максима Галкина

"Уложили детей, сидим такие на пляже. Фотограф - Игорь Николаев", - подписал Галкин совместный с супругой снимок. В кадре Алла Борисовна запечатлена в коротких шортах, которые демонстрируют стройные ноги знаменитости, и бежевой ветровке. "Алла Борисовна. Хорошо выглядите,здоровья и всех благ!!!", "Алла Борисовна,выглядите замечательно! Мы вас любим!!!", "Коленочки, как у девочки!!!! Живите и радуйтесь, любите, воспитывайте и поднимайте детей ваших. Дай Бог!", "Очень хорошо выглядит для своего возраста. Супер, мне бы так", - хвалили пользователи соцсети.



🌞 Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 13 2017 в 3:17 PDT