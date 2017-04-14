Российскую актрису госпитализировали после наезда авто

Звезда фильма "След" Александра Треттьякова стала жертвой автолюбителя, который сдавал задним ходом и не заметил актрису. После аварии 25-летнюю артистку госпитализировали.

Несчастной случай с Александрой Тртьяковой произошел накануне, 13 апреля, на севере Москвы.Звезда сериалов "След" и "Клад могилы Чингисхана" шла по тротуару на улице Куусинена. В этот момент из дворового проезда выезжал автомобиль иностранной марки. Двигаясь задним ходом, водитель не заметил Третьякову и сбил ее. Почему, в свою очередь, и Александра не увидела автомобиль, остается только догадываться.

К сбитой 25-летней актрисе немедленно прибыла карета скорой помощи. Александру Третьякову срочно госпитализировали в столичную клинику. Там у актрисы диагностировали перелом ноги, передает Life.ru. Выяснилось, что за рулем иномарки находился 27-летний житель Москвы Артем С. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Ранее в прямо противоположной ситуации оказался легендарный телеведущий Николай Дроздов . В конце ноября лицо передачи "В мире животных" сбил женщину. Телеведущий поделился подробностями происшествия: "У нас улица узкая, забита машинами, и мы, возвращаясь с женой с садового участка, буквально "ползли" со скоростью 5 километров в час. Это и спасло, потому что женщина внезапно выскочила с правой стороны. Я задел ее крылом, и она упала на спину. Я тут же машину оставил на месте. Отнесли женщину на лавочку на автобусной остановке, вызвали медиков и полицию".