Таллин готов оказать помощь пострадавшим при пожаре в Кемерово детям 

ТАЛЛИН, 28 мар — РИА Новости. Власти Таллина готовы оказать материальную и практическую помощь в лечении и реабилитации детей, пострадавших в результате пожара в Кемерово, сообщил в среду мэр эстонской столицы Таави Аас, выразив соболезнования в связи с трагедией.
"Таллинцы разделяют скорбь кемеровчан в связи с трагедией в центре «Зимняя вишня» и желают жителям города Кемерово сил в преодолении последствий катастрофы. Таллин готов оказать материальную и практическую помощь в лечении и реабилитации пострадавших детей", — цитирует Ааса пресс-служба мэрии.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети. Среда объявлена в РФ днем траура.