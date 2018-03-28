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Таллин готов оказать помощь пострадавшим при пожаре в Кемерово детям
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Таллин готов оказать помощь пострадавшим при пожаре в Кемерово детям 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: Петербургский дневник
ТАЛЛИН, 28 мар — РИА Новости. Власти Таллина готовы оказать материальную и практическую помощь в лечении и реабилитации детей, пострадавших в результате пожара в Кемерово, сообщил в среду мэр эстонской столицы Таави Аас, выразив соболезнования в связи с трагедией.
"Таллинцы разделяют скорбь кемеровчан в связи с трагедией в центре «Зимняя вишня» и желают жителям города Кемерово сил в преодолении последствий катастрофы. Таллин готов оказать материальную и практическую помощь в лечении и реабилитации пострадавших детей", — цитирует Ааса пресс-служба мэрии.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети. Среда объявлена в РФ днем траура.
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