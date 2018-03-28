Таллин готов оказать помощь пострадавшим при пожаре в Кемерово детям

ТАЛЛИН , 28 мар — РИА Новости . Власти Таллина готовы оказать материальную и практическую помощь в лечении и реабилитации детей, пострадавших в результате пожара в Кемерово , сообщил в среду мэр эстонской столицы Таави Аас, выразив соболезнования в связи с трагедией.

"Таллинцы разделяют скорбь кемеровчан в связи с трагедией в центре «Зимняя вишня» и желают жителям города Кемерово сил в преодолении последствий катастрофы. Таллин готов оказать материальную и практическую помощь в лечении и реабилитации пострадавших детей", — цитирует Ааса пресс-служба мэрии.