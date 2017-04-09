Певца Михаила Шуфутинского внесли в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" за посещение российской республики Крым, сообщает РИА Новости со ссылкой на киевские СМИ.

Отмечается, что Шуфутинский побывал в Симферополе и Севастополе в апреле.

На сайте радикалов опубликованы имена членов семьи музыканта и даты их рождения.

Экстремистский сайт известен тем, что публикует частные данные граждан и разжигает межнациональную рознь. Ранее в базу данных "Миротворца" попали имена и данные журналистов, в том числе и иностранных. После этого против сайта выступили «Репортеры без границ». Европейские правозащитники также неоднократно обращали внимание на одиозный портал, призывая закрыть его.