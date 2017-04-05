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Божена Рынска поглумилась над смертью члена Совфеда Тюльпанова
Фото: Globallookpress
Светская львица Божена Рынска поглумилась над смертью члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова. Очередной циничный пост появился на ее странице в Facebook.
"Возложив цветы к месту теракта, единоросс Вадим Тюльпанов отправился в баню. Где и поскользнулся", - написала Рынска, добавив, что умерший и "дальше бы небо коптил", если бы поехал разводить людей по домам после взрыва в петербургском метро.
Напомним, член Совфеда Тюльпанов скончался после того, как получил травму при падении. Он поскользнулся в оздоровительном центре. По факту его смерти проводится проверка.
Стоит отметить, что Рынска не раз оказывалась в центре скандала из-за своих высказываний. Так, в декабре 2016 года после крушения самолета Ту-154, при котором погибли 92 человека, он выразила радость из-за гибели российских журналистов телеканала НТВ.
Кроме этого, светская львица "прославилась" своими заявлениями о детях, которые ее постоянно раздражают, даже находясь на тысячи километров от нее. Так, например, после наезда на ребенка автомобилем в Петербурге она написала, что беспокоиться надо не за состояние мальчика, а за порчу транспорта - "божьего творения".
"Зря он машиной на дебиленка наехал. Но по шее дать должен был. Будущий вандал надолго запомнит, что чужое имущество неприкосновенно. И да, что важнее: машина или жизнь ребенка? Смотря какого ребенка. Люди не равны. Машина – творение божье... И на другой чаше весов – лишний человечек, – считает она.
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