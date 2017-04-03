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Актрисе Елене Воробей отказали во въезде на Украину
Фото: © ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский
Российская актриса юмористического жанра Елена Воробей сообщила в социальной сети Instagram, что ей отказали во въезде на Украину.
"Вот сижу в аэропорту города Киева. Неприятная, конечно, история - не выпустили меня (из здания аэропорта - прим. ТАСС). Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и собирались сегодня посмотреть классную комедию, премьеру", - сказала Воробей в размещенном видеосообщении.
"Закон о том, кто может сюда въезжать, а кто - нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения", - добавила она.
В 2015 году Министерство культуры Украины составило список российских и мировых деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины". В него внесены более 80 человек, среди которых режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Олег Табаков, Валентина Талызина, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон. Кроме того, в список вошли лидер американской рок- группы Limp Bizkit Фред Дерст и другие.
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