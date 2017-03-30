Джордж Клуни откровенно рассказал о будущем отцовстве

Кажется, на прошедшем на днях событии CinemaCon главной темой для обсуждения были не фильмы, а дети: о том, как проходят первые месяцы после рождения второго ребенка рассказала Мила Кунис, и своими мыслями о надвигающемся отцовстве поделился Джордж Клуни. Более того, актер чуть не рассекретил имена будущих детей.

55-летний актер восторженно рассказал журналистам, что он очень счастлив, что станет отцом, хотя изначально они с Амаль этого не планировали. По словам актера, жена прекрасно справляется с беременностью, и все, что ему нужно делать - иногда приносить ей чай. Однако звезда "Скорой помощи" уверен, что обучение, которое он прошел, готовясь для роли педиатра в сериале, выручит его, если с детьми вдруг случится ЧП.

Клуни также проговорился о том, что имена для двойняшек уже придуманы, однако они с Амаль не хотят их оглашать. Потому что, по словам актера, какое бы имя они сейчас не выбрали, найдется кто-то нибудь, кто "испортит" его для будущих родителей. "Так всегда бывает, - говорит Джордж. - Ты сообщаешь: "Мы хотим назвать дочь Сьюзан". И слышишь в ответ: "Сьюзан? Нет. Ты что не помнишь, какой была твоя тетя Сьюзан?".

Вместе с Клуни фильм "Обыватель" на CinemaCon представили Мэтт Деймон и Джулианна Мур. "Я за него не волнуюсь. Думаю, он станет прекрасным отцом!" - поделилась Мур с журналистами.