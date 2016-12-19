Шепелев пошел против решения суда

Несмотря на то, что в теории телеведущий обязан давать видеть сына Платона его родне со стороны матери, певицы Жанны Фриске , на деле этого не происходит.

На непростую ситуацию с внуком Платоном журналистам пожаловался отец Жанны Фриске Владимир. По словам мужчины, он уже не виделся с мальчиком полтора года. "Мне больно от этого. Есть решение суда, по которому Шепелев обязан нам давать видеть ребенка. Как сказано в решении, "каждую третью субботу раз в месяц с 17.30 до 19.00 в присутствии психолога на нейтральной территории (в местах культурно-массового отдыха)". Но он решения суда не выполняет. Мои адвокаты обращаются в суд с иском, чтобы потребовать от Шепелева не препятствовать свиданиям с внуком", – рассказал отец Жанны Фриске.

Владимир выразил надежду, что хоть в день рождения Платона он сможет увидеть внука. "В апреле у мальчика день рождения. Мы настаиваем, чтобы нам разрешили лично поздравить Платона! Обратились в органы опеки. Надеюсь, нам пойдут навстречу", – цитирует Владимира Фриске сайт "Комсомольская правда".

Между тем журналисты прознали, что семья Жанны хочет снять о ней фильм. Владимир подтвердил эту информацию. "Инициатор проекта – поклонник Жанны, который живет в Германии. Он написал сценарий. Деньги дает один телеканал. Бюджет определен. Работа начата. Но пока не буду рассказывать подробности. Не хочу сглазить. У меня возникли некоторые замечания к сценарию, он дорабатывается. Фильм будет о Жанне с ее рождения, весь ее путь на большую сцену", – поведал Фриске. Примечательно, что в картине не подразумевается наличия Дмитрия Шепелева . Кто сыграет саму Жанну, пока точно неизвестно.

Новогодние елки они бывают разные, как выясняется 😳 @prime_art_of_life Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Дек 19 2016 в 2:18 PST

Ранее на своей официальной страничке в социальной сети Instagram младшая сестра Жанны Наталья Фриске опубликовала коллаж, на котором запечатлена с маленьким племянником. "#моймаленькийпринц👑 безумно скучаю...скоро тебе 4 годика, так быстро летит время..." – написала Наталья. В комментариях Фриске сообщила, что не видится с Платоном из-за недосягаемости его отца Дмитрия Шепелева. "звоним, он заблокировал наши номера", – рассказала в комментариях сестра покойной артистки.