Обнажившая прелести Высоцкая произвела фурор на премии

В Москве прошла церемония вручения кинопремии "Ника". На мероприятии собралось множество знаменитостей, однако ярче всех блистала супруга режиссера Андрея Кончаловского актриса Юлия Высоцкая , обнажившая свои прелести в провокационном платье.

К слову, Кончаловского сопровождала его жена, актриса Юлия Высоцкая. 43-летняя артистка буквально покорила публику своим провокационным нарядом. Для выхода в свет Высоцкая выбрала роскошное в своей простоте и изяществе черное бархатное платье с корсажем, демонстрирующем грудь, шею и плечи актрисы. Завершали образ внушительный разрез на юбке, бриллиантовые серьги и яркая красная помада. Поистине, Юлия оказалась дивой вечера.

К слову, именно Высоцкая получила награду в номинации "Лучшая женская роль" (за фильм "Рай). В аналогичной номинации, только среди мужчин, лучшим оказался Тимофей Трибунцев ("Монах и бес"). А лучшим фильмом оказался "Рай" режиссера и продюсера Андрея Кончаловского.