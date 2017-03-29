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Николь Кидман рассказала о побоях
Фото: Globallookpress
Актриса Николь Кидман призналась, что испытала сильную боль, когда работала над сериалом "Большая маленькая ложь". В фильме актриса играет женщину, над которой издевается супруг.
"Бывало, что я возвращалась домой по ночам и испытывала сильную боль. Мне приходилось пить сильные обезболивающие, потому что я подвергалась физическому воздействию", - рассказала Кидман.
После работы над сериалом актриса была вся в синяках. Это не очень понравилось ее мужу – музыканту Киту Урбану.
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