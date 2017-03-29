Николь Кидман рассказала о побоях

Актриса Николь Кидман призналась, что испытала сильную боль, когда работала над сериалом "Большая маленькая ложь". В фильме актриса играет женщину, над которой издевается супруг.

"Бывало, что я возвращалась домой по ночам и испытывала сильную боль. Мне приходилось пить сильные обезболивающие, потому что я подвергалась физическому воздействию", - рассказала Кидман.

После работы над сериалом актриса была вся в синяках. Это не очень понравилось ее мужу – музыканту Киту Урбану.