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Состояние певца Носкова удалось стабилизировать
Фото: nnoskov.ru
Госпитализированный российский певец Николай Носков больше не находится в тяжелом состоянии. Его готовят к операции по удалению тромба в шейном отделе, сообщили ТАСС в пресс-службе музыканта.
По словам представителя артиста, он «поступил в клинику в тяжелом состоянии, которое специалистам удалось стабилизировать».
«В настоящее время Николай Иванович находится в Подмосковье в клиническом госпитале «Лапино», где проходит курс интенсивной терапии», — говорится в распространенном сообщении.
Носкову сейчас 61 года. Он хорошо известен исполнением хитов «Я не модный», «Я тебя люблю», «Это здорово».
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