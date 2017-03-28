Состояние певца Носкова удалось стабилизировать

Госпитализированный российский певец Николай Носков больше не находится в тяжелом состоянии. Его готовят к операции по удалению тромба в шейном отделе, сообщили ТАСС в пресс-службе музыканта.

По словам представителя артиста, он «поступил в клинику в тяжелом состоянии, которое специалистам удалось стабилизировать».

«В настоящее время Николай Иванович находится в Подмосковье в клиническом госпитале «Лапино», где проходит курс интенсивной терапии», — говорится в распространенном сообщении.

Носкову сейчас 61 года. Он хорошо известен исполнением хитов «Я не модный», «Я тебя люблю», «Это здорово».