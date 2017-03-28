Лиза Боярская уйдет в политику

Одна из самых ярких актрис отечественного кинематографа поменяет профессию и уйдет в политику. Уже к 40 годам Лизу ждет огромный успех.

По словам ясновидящей Галины Янко, брак Елизаветы Боярской Максимом Матвеевым обещает быть прочным и долговечным. "Возникшие в прошлом году слухи о расставании этой пары оказались просто домыслами и, в основном, беспочвенными. Я вижу, что вместе они будут еще очень долго. Как и в любой паре, в их отношениях будут и некоторые проблемы. В их жизни будет несколько непростых периодов и связаны они будут с тем, что Боярская живет в Петербурге, а Матвеев – в Москве. Тем не менее, это не навредит их семье, и в конечном счете Матвеев переедет к своей супруге", – сказала она.

Что касается детей, то, по словам гадалки, пополнение в этой семье еще будет. "Я вижу у Елизаветы двоих детей. Их сын Андрей будет очень похож на отца Елизаветы Михаила Боярского , а в школьные годы начнет тяготеть к творчеству и захочет проявить себя как артист", – отметила Янко.

В карьере Елизавету ждет успех. Как актриса она не сдаст своих позиций и ролей в кино. В ближайшее время предложений работы будет все больше и больше. "В какой-то момент Елизавета подумает о том, чтобы проявить себя в качестве дизайнера, но так и не реализует эти замыслы. К 40 годам Елизавета достигнет огромного успеха. В определенный момент она получит предложение попробовать свои силы в политике и примет его", – добавила она.