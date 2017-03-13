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Юлию Началову высмеяли из-за чрезмерного использования фотошопа
Фото: Instagram
36-летнюю певицу Юлию Началову пристыдили из-за чрезмерного увлечения фотошопом. Подписчики стали выражать недоумение практически под каждым постом артистки.
Так, многие подписчики пишут, что на фото ее лицо скорее походе на маску.
Сегодня денёк : ни минуты покоя, ни секунды покоя !!!! ))) 😂😂😂 #хочумогуделаю #energy #julsforfriends #julianachalova #юлияначалова #onthego ☕️🍐🍣
Публикация от Юлия Началова (@julianachalova)
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Публикация от Юлия Началова (@julianachalova)
"Так отфотошопила, что нос получился, как у Джексона. А лицо расползлось",- отмечает подписчица.
"Юлечка, я вас так люблю. Но что это? Я Вас не узнаю… ВЫ ли это??? Что с лицом??",- заявили другие.
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