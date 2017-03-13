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Юлию Началову высмеяли из-за чрезмерного использования фотошопа

Юлию Началову высмеяли за фотошоп
Фото:
36-летнюю певицу Юлию Началову пристыдили из-за чрезмерного увлечения фотошопом. Подписчики стали выражать недоумение практически под каждым постом артистки.
Так, многие подписчики пишут, что на фото ее лицо скорее походе на маску.
"Так отфотошопила, что нос получился, как у Джексона. А лицо расползлось",- отмечает подписчица.
"Юлечка, я вас так люблю. Но что это? Я Вас не узнаю… ВЫ ли это??? Что с лицом??",- заявили другие.
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Туркмения Шоу-бизнес
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