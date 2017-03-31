Далее:
Главное сейчас
РЕН ТВ

Ким Кардашьян сделает опасную операцию на матке, чтобы родить третьего ребенка

Ким Кардашьян сделает операцию, чтобы родить третьего ребенка
Фото:
Ким Кардашьян рассказала на традиционном семейном обеде о том, что собирается родить еще одного ребенка. Она призналась, что ее намерение сопряжено с риском для здоровья и ей придется сначала перенести опасную операцию на матке. Об этом сообщает телеканал E!
36-летняя звезда реалити-шоу уже советовалась с врачом, который настоятельно рекомендует отказаться от этой идеи.
Еще 22 источника
Шоу-бизнес
Оставить комментарий

РЕН ТВ: последние новости