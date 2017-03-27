Солистка "ВИА Гры" опубликовала фото, на котором она абсолютно обнаженная

Украинская певица, солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она без одежды.

На снимке девушка позирует на постели, прикрыв глаза – как будто думает о чем-то и не видит, что ее снимают. Наготу она прикрывает одеялом.

Свою фотографию певица сопроводила многозначительной подписью: "Его томно-манящий взгляд уводящий во тьму... (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. РЕН ТВ)".

Напомним, Миша Романова – 26-летняя исполнительница, победившая в шоу "Хочу V ВИА Гру"