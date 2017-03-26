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Максакову уговаривают вернуться в Россию
Актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко попыталась выйти на связь с оперной певицей Марией Максаковой. Артистка хочет уговорить коллегу вернуться в Россию.
Многих российских артистов беспокоит судьба Марии Максаковой, чей муж погиб несколько дней назад в Киеве. Среди тех, кому небезразлична судьба оперной певицы, оказалась и актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко.
Политик намерена уговорить Максакову вернуться в Роосию. Тем не менее, выйти на связь с оперной певицей ей не удалось. "Зачем ей с маленьким ребенком тыкаться по этим Европам? Что ей там делать одной?" – вопрошает депутат.
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