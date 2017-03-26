Максакову уговаривают вернуться в Россию

Многих российских артистов беспокоит судьба Марии Максаковой, чей муж погиб несколько дней назад в Киеве. Среди тех, кому небезразлична судьба оперной певицы, оказалась и актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко.

Политик намерена уговорить Максакову вернуться в Роосию. Тем не менее, выйти на связь с оперной певицей ей не удалось. "Зачем ей с маленьким ребенком тыкаться по этим Европам? Что ей там делать одной?" – вопрошает депутат.