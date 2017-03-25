Юный поклонник приготовил Бузовой царский подарок

Актер Артур Решетов планирует пленить звезду автомобилем. Он очень хочет ее удивить.

Новость о том, что у балерины Анастасии Волочковой появился юный фаворит – актер Артур Решетов – взбудоражила поклонников. Но Артур при этом никогда не утверждал, что у него роман с королевой танца и шпагата. А Настя публично рассказала о Решетове только единожды – опубликовала на своей странице в Instagram трогательное видеопоздравление 21-летнему парню с днем рождения.

Пресса тут же стала гудеть, что-де 41 летняя танцовщица увлеклась столь молодым мужчиной. Но Насте он нравится как творческая единица, как артист. Она всегда с удовольствием помогает талантливым людям. Да и сам Решетов, наконец, все слухи опроверг. Он сказал, что сердце его пока свободно, а если и решит жениться, то обратится за профессиональной помощью и советом к главе свахе страны Розе Сябитовой.

Решетов намекнул, что ему очень нравится телеведущая Ольга Бузова . Мол, положил на нее глаз. Симпатичная, интересная, поющая, предприимчивая, да еще и незамужняя – о чем еще мечтать?! Артур признался Dni.Ru, что долго думал, чем покорить звезду "Дома-2". Цветы – банально, стихи – слишком просто. И задумал подарить ей автомобиль. "Ради человека, который тебе нравится, можно многим пожертвовать, многое отдать, – говорит Артур. – Правда, не знаю, как к моему подарку отнесется Ольга и как лучше его вручить. Мы же пока даже не знакомы. Но попытаться, наверное, все-таки стоит".

Напомним, Артур Решетов известен как исполнитель главной роли в фильме "Его звали Николаус", видеоблоггер, модель и участник проекта "Звезды решают все".